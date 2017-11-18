慢性病患者殺死50年妻 精神狀況成不定時炸彈

2017-11-18 00:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕76歲何姓老翁長期服用糖尿病、高血壓等慢性藥物，近期疑似出現精神異常狀況，結褵50多年的黃姓妻子對此悉心照顧，還會攜手去運動，不過何男病情加重後，漸漸不常出門，甚至還會懷疑妻子出門運動是去「討客兄」，16日晚間竟手持鐵鎚與菜刀殺死妻子，消息傳來令人不勝唏噓。

何男女婿向警方表示，岳父長期服用各種藥物，疑因此出現精神異常，懷疑岳母外出運動是去找其他異性朋友，可能因此埋下意外因子。

何男偵訊時供稱，因懷疑妻子經常性在晚間外出運動，實際上是私會情人，前日傍晚與妻子發生口角，因一時情緒難抑，才會持菜刀猛砍與鐵鎚重擊妻子頭部致死。

意外發生後也在社會引起熱議，有人指出糖尿病患者容易恐慌，情緒也易失控，男性容易對自己沒自信，但也有人表示，大家都會老，面對精神異常家人一定要有耐心，也要定期檢查糖友憂鬱情緒。

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，類以病症不必身邊人獨自扛，以彰化縣為例，目前有一鄉鎮一老人日托，病人經醫生評估後，可到日托中心，由職能治療師安排課程，藉由身體的運動、益智遊戲，讓家人有喘息機會。

樂齡合作社專案經理陳如珊說，根據WHO的研究顯示，糖尿病患者約有3成患有憂鬱症，其中約有9%為重度憂鬱，與其他慢性病相比高出許多，儘管如此，國人對精神疾病就醫態度相當保守，因此對於照顧慢性患者可安排社交活動，培養參與感，預防達到失控行為發生。