榔頭爆打結婚50年妻子頭部致死 男子收押

2017-11-17 23:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉現年76歲的何朝正，懷疑太太（72歲）外遇，兩人16日傍晚發生口角，何男狂砍太太30刀，還以榔頭爆打太太頭部致死，他供稱太太私會「情人」，他氣不過才痛下殺手，但檢方調查，全無此事，都是何嫌「疑心生暗鬼」，檢察官以何嫌手段凶殘，且有逃亡之虞，向法官聲請羈押獲准。

該案發生後，警方極為謹慎，因為何嫌家中堆滿各式各樣的處方藥，其中還有抗憂鬱的藥物，警方初步認定何嫌恐因久病纏身，產生「思覺失調症」，妄想太太私會「小王」而痛下殺機。

但檢方認為，何嫌幾乎是發狂地持菜刀追殺，殺不成，還拿榔頭重擊太太頭部，手法相當凶殘，且有逃亡之虞，因此17日晚間複訊後，向彰化地院法官聲請羈押，而彰化地院法官在晚間11時裁定准予羈押。

何嫌與太太結婚50年，近年罹患高血壓、糖尿病，並引發多種慢性疾病，因足不出戶，太太長期照顧他，太太為了疏緩照顧病人的壓力，每天傍晚都會外出慢跑，何嫌「疑心生暗鬼」，把太太出去慢跑，猜測為「私會情人」16日傍晚太太返家後，何嫌「興師問罪」，太太堅稱沒有，但何嫌不信，竟痛下殺手。

醫師提醒民眾，「三高」族群，原本就是「精神疾病」的高危險群，因為久病不癒，病人常把自己關在家裡，這容易產生失智、躁鬱傾向，醫師提醒類似症狀的病人，除了定期就醫對抗病魔外，還要多運動、多走出戶外接觸接觸人群。