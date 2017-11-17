11/17 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-17 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月17日）開獎的第106000096期大樂透，頭獎摃龜；第106000275期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000096期大樂透中獎號碼為：「02、14、19、28、39、46。特別號：45」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共35注獲得，每注可得4萬9181元；肆獎共58注獲得，每注可得1萬9079元；伍獎共1722注獲得，每注可得2000元；陸獎共1843注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬9091注獲得，每注可得400元；普獎共3萬321注獲得，每注可得400元。

第106000096期49樂合彩中獎號碼為「02、14、19、28、39、46」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4080注中獎，每注可得1250元。

第106000275期今彩539中獎號碼為「05、11、12、24、29」，頭獎摃龜；貳獎共217注獲得，每注可得2萬元；參獎共7290注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3148注獲得，每注可獲得50元。

第106000275期39樂合彩中獎號碼為「05、11、12、24、29」，四合共2注得獎，每注可得21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5178注中獎，每注可得1125元。

第106000275期3星彩中獎號碼為「045」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000275期4星彩中獎號碼為「7567」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」