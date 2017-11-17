通緝犯冒名兒子躲查緝 被識破抓狂襲警

2017-11-17 21:28

［記者陳彥廷／屏東報導］媽寶、爸寶不稀奇，現在竟然有「孩子寶」，許姓嫌犯日前在恆春核三廠出水口釣魚，遭警盤查，沒想到他冒名自己27歲的兒子，被警用人臉辨識識破的他「見笑轉生氣」竟然攻擊警方，警方急中生智用辣椒水噴霧器，嫌犯瞬間淚流滿面落網。

恆春分局仁壽派出所巡佐兼副所長林俊豪、警員林柏寓日前巡邏，在屏東縣恆春鎮大光路段（核三廠出水口）附近，發生1名釣客的行跡可疑，當場盤查身分，該名男子起初先謊報自己才27歲的兒子，但明顯過於「臭老」，且對出生年月日全部以「忘記了」，企圖唬弄警方，不過由於許嫌實在不像年僅27歲，警方不斷要許嫌吐實，但許男還是堅稱不悟，警方只得祭出M-POLICE人臉辨識系統辨識。

警方一查，發生許嫌不僅冒名自己親生兒子，甚至還是屏東地檢署11月才發布的藥事法通緝犯，當場打臉許嫌，警方原欲逮捕許嫌，但許此時猶如發狂般拒捕，並反施暴力予警員，致員警左手掌撕裂傷，警方急中生智使用辣椒水噴霧器，這才讓許嫌宛如懊悔般淚流滿面狼狽落網。

許嫌向警方供稱，指他因為剛出獄卻又被通緝，實在害怕再度入監服刑，想到即將失去自由，才會謊報真實姓名，全案依藥事法通緝、妨害公務、毀損罪移送屏東地方法院檢察署偵辦。

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