酒駕顏女母親 在烘焙師靈位簽到「肇事者媽媽」

烘焙師陳育邦靈位的簽到簿，出現「肇事者媽媽」簽名。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-17 19:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕酒店小姐顏子娠三度酒駕，14日撞死烘焙師陳育邦肇逃，引發社會嘩然，死者粉絲眾多，家屬在靈位置放留言本供粉絲弔唁留言，由於顏女被收押，今天早上靈位的簽到簿出現署名「肇事者媽媽」，先前傳出顏母要上香，可能趁著早上無人前往，但粉絲認為顏母先前哭窮又說女兒命苦，現在偷偷打卡，難以展現誠意。

網紅陳姓烘焙師逐夢做法式甜點，慘死顏女酒駕輪下，讓粉絲相當惋惜，家屬在其臉書粉絲團公佈不設告別式，但表示陳喜歡用文字與人交流，平常在店內就有顧客留言本，會在靈位也放一本供粉絲追思留言，都會一併火化給他。

陳育邦靈位有不少粉絲送上白百合和白玫瑰追思，也有粉絲在留言本畫上陳育邦做甜點的肖象，展現溫文儒雅的帥氣，寫上「這是為你畫的最後一幅…，悲嘆、眼淚都無法承受，太多留下的遺憾，你會活在我的心中時，我們遲早還有可以一起喝啤酒的日子！」

還有朋友一天兩次到靈位追思，在留言本寫下「你最喜歡送我白玫瑰，所以我送你，你要開開心心得隨著天父去，在天國好好的做蛋糕！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

烘焙師陳育邦靈位的簽到簿，出現「肇事者媽媽」簽名。（記者蔡淑媛攝）

粉絲、朋友在留言本畫上烘焙師陳育邦的肖象追思。（記者蔡淑媛攝）

粉絲、朋友在烘焙師陳育邦靈位弔唁追思。（記者蔡淑媛攝）