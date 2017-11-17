最壞身教！ 男攜2歲子騎車酒駕被逮

2017-11-17 18:52

［記者陳恩惠／台北報導］台北市保安大隊日前凌晨在故宮附近路檢，發現28歲翁姓機車騎士座前踏板站著1名男童，攔下盤查赫然發現翁男全身酒味，經酒測值高達0.43MG/L得移送法辦，由於男童得交由家屬帶回，警方將翁家父子載返桃園，卻又連繫翁男同住的父親未果，只好先將男童委託當地熱心里長代為照顧，直到翁父起床後送回家。

保大調查，本月11日是翁男的母親生日，他一早便帶著2歲兒子，千里迢迢由桃園市八德區的住處，騎著機車一路往北，朝著住在基隆的母親住處前進，為了讓翁母慶生會更熱絡，翁男席間與親友飲用不少啤酒與高粱酒，擔心酒有味，直等到12日凌晨才連夜行經陽金公路，翻山越嶺躲酒測返回桃園。

適逢保大一中分隊長吳嘉葳本月12日凌晨1時餘，率警員李青松、林衛瑩及于琦共4員，到北市士林區故宮路47巷口執行路檢勤務時，林姓女警老遠就見翁男的機車前方，站著1名2歲大的男童，攔下關心詢問時，意外聞到騎士濃厚的酒味，經酒測赫然發現酒測值竟高達0.43MG/L，林員當面告誡：「恁這樣（酒駕）載小朋友很危險啊！還想騎回桃園？」讓她不禁大嘆：「Oh My God！」

保大說，翁男酒測超標，員警向他說明需配合完成偵訊，天亮後送地檢署複訊，當下沒辦法立刻返家，翁擔心幼子無人照顧，請警方協助送孩子回桃園，交由同住的父親，當警方將相關程序理清後，載著翁男及其幼子一路由士林送回桃園，疑因夜深熟睡，翁男的父親不論是打電話或按門鈴皆未應門。

由於已是凌晨3點，眾人擔心孩子該怎麼辦時，吳分隊長靈機一動，想起可請當地里長協助，立刻找到里長辦公室，正巧，里長與巡守隊返回，獲悉經過之後，熱心答應代為照顧翁的幼子，翁也在留下聯繫方式後，放心和保大員警返回台北完成司法程序。

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