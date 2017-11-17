酗酒老爸提告討扶養費 3兒女這樣說拒付…

2017-11-17 17:22

〔記者溫于德／台北報導〕台北市年近70歲的王姓老翁告自己的3個兒女，說他每月除了領國家給付的老人年金4000元，雖參與社會局以工代賑方案，每月收入可達1.5萬元，但方案人數有限、即將停止，因而向3名子女請求共約3萬元扶養費。但被告都認為，幼時未受父親良好照顧，拒絕給付。台北地院開庭後認定，王男雖未善盡扶養子女的義務，但幼年間仍有照顧事實，判決3人仍須付費扶養，但金額酌減，全案仍可上訴。

判決書指出，老翁向3名子女各求償9000元扶養金；但他與第一任太太所生的女兒辯稱，雙親婚後1年多就離婚，她小學前寄養在親戚家，直到國小階段才被父親接回繼母家居住，但他不僅酗酒、個性霸道，控制欲更強，並從未對她付出真心關心，任由繼母虐待，讓她童年飽受恐懼，至今回想仍感恐懼。大女兒也說，她現在是單親媽媽，經濟能力並不好。

至於老翁與第二任太太生下的兩名兒子也都不願意付錢扶養，都說父親從無正當工作，也對家人拳腳相向，多次進出監獄，他們由母親獨力撫養長大，父親返家「只為了要錢」，不給的話，酒後還會出言恐嚇「要殺全家人」，身心俱疲度過童年。

而家事庭法官認為，王姓老翁雖然造成子女陰霾，但尚未達到民法中情解重大而應免除扶養義務的程度，審酌3人條件後，本月7日判決大女兒應月付2000元、大兒子6000元與二兒子2000元作為扶養金。