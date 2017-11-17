酒駕拒測免罰 交部批法官判決寬鬆 打擊員警士氣

2017-11-17 17:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民國101年至105年，因酒後駕車事故已造成3551人死亡，酒駕違規取締更高達57萬1249件。針對台北高等行政法院判定去年一起民眾拒絕酒測抗告成功，交通部今深表遺憾，並認為國內最近幾次法院判決，法官在判決上的寬鬆，已深深打擊員警士氣與政府作為；呼籲社會繼續支持酒駕零容忍，並支持加重處罰酒駕相關修法。

去年1名劉姓男子，於台北市1處酒測攔檢點前，突踩煞車並違停路邊，自囚車內，任憑警方如何呼叫都不理，員警遂開出拒絕酒測罰單；事後，劉男提告撤銷裁罰，法院最終認為人民沒有「無端」接受酒測的義務，判抗告成功。

交通部道安委員會主任秘書謝銘鴻表示，看過警方攝影影片後，認為跟法院判決理由差距蠻大，這件事情交通部大力支持警方強力執法，畢竟要有嚴刑嚴法才能嚇阻酒駕；交通部對於其他配套措施，就是酒後代駕制度推廣、酒駕零容忍的教育宣導等，仍會持續推廣。

另外，相較國外針對酒駕的嚴厲處罰，如日本、韓國均已對同車乘客採連坐法，美國華盛頓州將酒駕視為「犯罪行為」，撞人致死可判一級謀殺罪；各國對酒駕採加重處罰與嚴格執法，都產生防制效果。反觀國內，若駕駛人拒絕酒測反而獲得寬典，無異鼓勵駕駛人的投機行為。

目前交通部正參考國外案例，修訂「道路交通管理處罰條例第35條」，修法重點包含提高最低罰鍰額度、酒駕違規累犯、拒絕酒測者除提高罰款額度外，若致人重傷或死亡者立刻沒入車輛、吊銷駕照；新增「處罰同車乘客」及「酒駕者限駕特殊車牌車輛」等。目前條文已送交立法院審查，期盼社會支持加重處罰酒駕的相關修法。

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