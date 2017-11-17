灌藥害死女信徒 莊圓大師道歉：她是個好女孩

張莊圓表示將閉關修行，離去前向記者們揮手道別。（記者黃捷攝）

2017-11-17 17:10

〔記者黃捷／台北報導〕自稱「莊圓大師」的張莊圓灌食蕭姓女信徒調合烏醋的強胃散，宣稱能排解「負面能量」，卻害蕭女狂吐9小時，休克死亡，被依過失致死罪、違反醫師法起訴。張男與蕭女家屬日前和解，上次開庭改口認罪，今天更指蕭女「是個很好的女孩子」，發生這件事他也很悲傷，當庭請求家屬原諒。

張莊圓在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」道場，去年8月對蕭女進行「排解身心靈負面能量」課程，指示女信徒趙俶華灌食強胃散、黑醋混合藥物，害蕭女狂吐9小時，最後送醫不治，另名女信徒許雅惠也因幫忙照顧蕭女，3人同被列為被告。

3人一開始否認犯行，張莊圓辯稱憑「直覺力」調配藥物，自己吃都沒事，蕭女是因自身健康因素死亡，趙女、許女則稱與蕭女是好友，不會害她，直至與蕭女家屬和解後，上次開庭3人均改口認罪。

張莊圓今天出庭時說，他大學畢業，曾在味全公司上班，後來辭掉工作開始修行，經營佛教會及出書，目前工作就是佛教會活動及寫書，單身獨居，經濟來源為版稅收入，每月約15、16萬元。

張莊圓說，他認識蕭女十幾年，第一次幫蕭女上這個課程，蕭女會過世是他始料未及的，他心中有滿滿的歉意，也很悲傷，「蕭女是個很好的女孩子」，希望家屬能原諒他。

趙女則說，蕭女是她最好的朋友，餵藥後才會留下來照顧，沒想到事情會演變成這樣，她也很傷心，下次會更加小心。3人的律師則稱雙方已達和解，請求法官從輕量刑，並給予緩刑宣告。

蕭女家屬委任律師鄭崇文回應，家屬有感到3人的誠心，內心也獲得撫平，才會簽下和解書，同意法官附條件給予3人緩刑。

全案今辯論終結，法官諭知12月6日宣判，張莊圓等3人都說不會到庭聽判。

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