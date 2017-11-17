偷走齋堂地藏王菩薩 竊嫌：擔心太多人拜

2017-11-17 16:48

〔記者王捷／台南報導〕一名疑似精神有異的黃姓男子，到台南的齋堂拜拜，膜拜神像後，竟偷偷摸走一尊地藏王菩薩，並將菩薩藏在家中，警方以土法煉鋼方式調閱監視器，終於將男子逮捕，當警方問到他為何要行竊，他則在空中畫符、合掌自稱，會有這些舉動，是「撿到」地藏王菩薩後自然產生的，所以不能讓太多人膜拜神像，才偷走。

40多歲的黃姓男子，平日在家裡做手工，15日下午，他戴著安全帽進入齋堂，對著各廳舍的神佛膜拜後，就抱走一尊年代不可考的地藏王菩薩像，逃過齋堂師傅的監視，將神像帶回家中安置。

該間齋堂去年也曾失竊一尊神像，但經過師父擲茭後暗示「出去走走就回來」，果真順利破案，豈料前案案發後剛滿一年，齋堂又有神像失竊。

警方獲報後，調閱監視器看見黃男帶著安全帽太明顯，接著看到黃男是騎車犯案，警方循線追查，果真發現黃男將神像藏在房間內，黃男70多歲的老母得知兒子犯案，相當驚訝，陪著兒子到警所製作筆錄。

黃男到警所後始終喃喃自語，不時在空中畫符咒、比劍指，警方出言制止，但是黃男自稱是「撿到」神像後，受到感化的自然反應，所以不能讓太多人膜拜神像，才將神像「載回」家中安置。

神像失而復得，讓齋堂的師父很感謝，一位師父說，由於齋堂是古蹟，這尊古董神像也是古蹟的財產，之後會好好蒐藏起來，換一尊現代的神像讓民眾膜拜。

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