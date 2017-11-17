向妻求歡遭拒 他竟將狼爪伸向10歲女兒

2017-11-17 16:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父，因向妻子求歡被拒，竟趁有輕度智能障礙的10歲女兒睡覺時，撫摸其下體，再「打手槍」以滿足性慾，事後獸父步出房間到浴室沖洗生殖器，被老婆察覺有異，追問後才得知女兒被猥褻，女兒內褲也驗出獸父精斑，新北地院今依加重強制猥褻罪，判這名獸父有期徒刑3年10月，可上訴。

判決指出，104年7月5日晚間10時許，獸父找妻子行房遭拒，但又想紓解壓力，竟趁妻子在客廳看佛法節目時，假藉進房哄女兒睡覺，與女兒同床而眠，見女兒半夢半醒，他竟側躺面對女兒，撫摸其下體，女兒說「不要摸」後，他接著再手淫，之後妻子見獸父到廁所清洗生殖器，覺得怪怪的，詢問女兒「爸爸有沒有摸妳尿尿的地方？」，才發現老公竟對女兒伸出狼爪，氣得跟老公大吵一架，翌日就報警提告。

獸父否認犯行，表示因壓力太大，老婆又拒絕發生性行為，只好自慰，但精液卻不小心噴到女兒內褲，棉被也有沾到，「我知道在女兒旁邊手淫不對，我有在反省」，後又說是女兒誣陷他，還辯稱：「女兒打我的時候，我揮回去不小心碰到女兒身體。」堅稱沒觸摸女兒。

法官認為，女童有輕度智能障礙，如非親身經歷，無法憑空杜撰出猥褻情節，前後指述也都一致，加上女童內褲也驗出獸父精斑，因此不採信獸父供詞，痛批獸父犯後無悔意也未向女兒道歉，戕害女兒身心健全發展，行為是社會道德、法理所不容。