馬祖助航台前台長涉偽文 緩起訴繳15萬元

2017-11-17 16:10

〔記者謝君臨／台北報導〕民航局飛航服務總台馬祖助航台前陳姓台長，涉嫌於101年至102年間，擅自使用同事印章於廠商工程請款單上核章；此外，負責助航台機電維修人員也未遵照履約內容，派駐標準員額待命；台北地檢署考量眾人均坦承犯行且無前科，今依涉犯偽造文書罪將陳姓台長等7人緩起訴，各需繳交國庫5～15萬元。

檢廉調查，101年至102年間，馬祖助航台疑因人力吃緊，陳姓台長在兼顧員工休假及業務進度的情況下，涉嫌便宜行事，在同事休假不知情時，擅自取用同事印章，於廠商工程請款單上核章。

此外，依據助航台與機電維修承包商之間的履約規定，機電維修人員每日至少須派駐1名領班及3名技術人員在場，以防設備如有突發狀況時能在第一時間快速排除，但承包工程的陳姓總經理、葉姓領班，以及陳姓、吳姓、江姓、田姓人員，並未如實到班，卻仍偽簽出缺勤表。

廉政署政風人員發現後，將陳姓台長及承包商6人函送偵辦；檢察官傳喚7人出庭，眾人均坦承犯行，表示因人力不足，才機動調整人員出缺勤狀況；檢察官考量7人犯後態度良好且無前科，將7人緩起訴處分，陳姓台長、陳姓總經理以及葉姓領班等人，各需繳交國庫15萬元、8萬元、5萬元不等緩起訴處分金。