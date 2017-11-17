開賓士撞死爸 逆子請求保外就醫

2017-11-17 15:59

［記者黃捷／台北報導］25歲孫延年因衣著問題，與61歲的父親孫松鶴起口角，一氣之下竟開賓士撞死父親，遭依殺害直系血親尊親屬罪起訴。孫男目前在押，羈押至12月10日屆滿，士林地院今開庭審理是否延押，孫男說，他身體不適，交保應該會好一點，以免延誤之後開庭。

檢方起訴指出，孫男3月19日下午陪同父親外出訪友，孫父責備孫男穿著邋遢，且不願讓他買新衣服，孫男因此心生不滿，與開車中的父親拉扯。孫父氣得停車離開，孫男接手駕駛後，竟兩度迴轉，從後方狠狠撞死走在路邊的父親。

孫男上次開庭自稱拉肚子很嚴重，身體狀況不佳，法官今詢問病情是否有好轉，孫男表示仍在拉，更稱自己有糖尿病，伴隨高血壓，希望能保外就醫。

孫男說，他雖然有在看守所內看醫生，但因科別太少，很多病都無法治療，而且室友對他有惡意，人際關係不好，只要有人罵他，他就會頭暈，甚至有快昏倒的感覺，「我現在就是暈著跟法官講話」。

孫男律師則說，孫男不能適應監獄環境，加上精神狀況不佳，常被室友歧視、欺負，希望能責付母親，「孫男很尊重媽媽，這樣比較合適。」

法官最後指出，若雙方沒有再要求其他證人，待孫男精神鑑定報告完成後，將進入審理程序，至於孫男之後將延押或交保，則諭知候核辦。