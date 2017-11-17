前員工挖開鐵皮屋頂 闖食材賣場竊61萬

2017-11-17 15:49

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊中正路上的食材原料賣場日前傳出遭竊61萬營業額，保險櫃側邊被鑿開大洞，警方調查後逮到47歲的陳姓竊賊，發現陳男原是該賣場龜山分店的員工，也曾闖入該分店行竊遭逮，但陳男否認行竊，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，陳男家住桃園龜山，曾在該賣場龜山分店擔任送貨司機，常送貨往返新北市新莊區中正路分店。日前因陳男工作態度不佳，遭賣場警告數次仍未改善遭辭退，因此對店家心生不滿。曾利用深夜潛入桃園龜山賣場行竊，遭警方追緝查辦。但陳男仍賊性不改，上月16日凌晨2時許，再度闖入新莊分店行竊。

陳男先爬上店旁加油站屋頂，跳上食料店鐵皮屋頂，用工具敲開一個60*25公分的大洞，潛入辦公室內搜刮；陳男為躲避查緝，先將店內的監視器電源關閉，卻因敲鑿保險櫃時觸動保全警鈴，為躲避保全，陳嫌躲進天花板，直到確認保全離開，才跳下將在旁邊木櫃中的6天營業額共61萬多元現金偷走。

陳嫌得手後，卻未及時離開現場，反在店外徘徊到上午8時。直到上午9時許，店內員工前來開店，才驚見辦公室內的61萬不見而飛，報警處理，但保險箱內的10多萬現金並未遭竊。

警方表示，獲報後調閱附近監視器，並在現場發現陳男紋、指紋、鞋印，鎖定陳男涉嫌，本月1日下午2時許，循線在桃園龜山將陳男逮捕到案，偵訊時，陳嫌否認犯行，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

對此，食材賣場員工昨天在臉書社團「爆料公社」指控保全公司疏失導致遭竊，而且只願賠償9個月的保全費用，而天威保全公司今天上午發出新聞稿回應，本案係竊賊從屋頂鑿洞侵入，保全人員外圍無從察覺。

且案發後業主、警察、金庫公司、保全皆已會同到場，打開金庫確認無任何財物損失。至於業主所指財損一事，靜待司法檢調偵辦查明後，當可獲得釐清，且附上當時與賣場簽下的契約，表明依契約賠償，並未逃避責任。

但新莊警方表示，案發時並未接獲店家或是保全通報發生竊案，直到當天上午9時許，該店員工上班開門營業，才發現店內遭竊向警報案。