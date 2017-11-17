殺警案鄭性澤判無罪 退休警聚集抗議

2017-11-17 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控於2002年間槍殺警員蘇憲丕的死囚鄭性澤，上月26日案情大逆轉，台中高分院改判他無罪而引發爭議，包括中華民國退休警察總會等數十團體，今天到台中高分院陳情抗議，他們質疑法官是「恐龍法官」，高喊「還我警察執法正義」等口號，不要糟蹋警察，要求台中高分院把以前判決鄭性澤有罪的理由，以及現在改判無罪的理由列舉出來，放在天平上由社會公評。

台中高分院則由書記官長黃薰慧代表收下陳情書，不過，這場質疑司法不公、疏縱殺警惡徒的陳情，後來卻走調，訴求由質疑審判不公，轉變為反年金改革，從高喊「恐龍法官下台」，變成「蔡英文下台」。

鄭性澤被控於2002年間，於中市豐原區的「十三姨KTV」內，與其大哥羅武雄，開槍射殺員警蘇憲丕，羅武雄當場被擊斃，原本檢院都認為，蘇憲丕倒地時，羅武雄也同時被擊斃，鄭性澤卻對倒地的蘇憲丕開槍射殺，據此判處他死刑，他則反冤並指被刑求，事隔15年，台中高分檢提起再審之訴，台中高分院上月26日改判他無罪，至於是誰開槍殺警？法官認為是羅武雄斷氣前開槍殺警。

中華民國退休警察總會等20多個退休警察團體，以及陸軍軍官學校正52期同學會等退伍軍人團體，今天到台中高分院陳情，他們高舉旗幟，包括「難道要警察罷工！叛變！才會後悔珍惜？」、「還我警察執法正義」、「誰殺了警察？找出真兇」，甚至還有「蔡英文下台」的旗幟，中華民國退休警察總會總會長耿繼文強調，軍警是一家人，鄭性澤無罪的判決疑點重重，這個判決沒人服氣，殉職員警的家人更是嚥不下這口氣，法官如此判決，也讓警察尊嚴與值勤的危險，被糟蹋打擊。

他們提出訴求，包括台中地院至最高法院，把當時判鄭性澤死刑的理由，與台中高分院判無罪的理由列舉出來，放在天平上由社會公評，不要糟蹋警察工作的危險與辛勞，也不要糟蹋執法的正義，另外，是誰殺了警察？14年之後有新事證重審？這是人證、物證？到底是什麼新證據？最後，則是法院要「還我警察正義」。

這場質疑鄭性澤無罪的陳情，到最後卻轉變為抗議年金改革不公，屏東縣警局退休的警察陳恆龍痛批，警察辛苦做了35年、40年，退休後政府卻要「砍殺」我們，政府財政差可以共體時艱，但要從總統一路下來，都要比照辦理，現在卻只針對軍公教，「這是什麼意思？」大家要站出來，他並帶領眾人高喊「蔡英文下台」口號。