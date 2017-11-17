越女誣指侵吞70萬 焦糖哥哥反告求償100萬

2017-11-17 13:59

［記者黃捷／台北報導］藝人陳嘉行（焦糖哥哥）與越籍女子丁梅卿合夥投資越南餐廳，卻遭丁女誣指侵占70萬元合夥金，士林地檢署依妨害名譽起訴丁女。士林地院今開庭，陳男出席旁聽，庭後受訪表示，他曾給過和解機會，但丁女不願意，才會走上法律一途，並求償100萬元。

丁女去年控告陳男侵占70萬元合夥金，檢方處分不起訴後，丁女竟又向媒體爆料：「他欺騙我一個越南人，什麼都不懂，可是他太離譜了，他在電視上說我手腳不乾淨。」還指控陳男想盡辦法趕她走。

丁女今開庭表示，當時與另一名邱姓投資人集資，各給陳男70萬元投資款，但餐廳開幕隔天，原本有140萬的帳戶只剩下1000元，「錢到底去哪了？」因為140萬對她而言不算少，才會向媒體爆料，「我沒有惡意，若錢花完也要讓我知道花到哪。」辯護律師也要求陳男提出金流紀錄，釐清真相。

由於陳男今有出席旁廳，法官當庭詢問他的意見，陳男說，140萬元的開庭明細丁女都有看過，光店面頂讓就要50萬，房租則是每月5萬5000元，一次承租3個月，因都有合約證明，他遭指控侵占部分已獲不起訴，丁女卻還帶流氓來餐廳鬧場，甚至找媒體投訴。

陳男庭後受訪表示，丁女爆料媒體重創他的形象，不僅公司說要暫停他的工作，還讓餐廳商譽受影響，他原本只要丁女登報道歉，就打算撤告，但丁女不願意，才會走法律途徑求償。

他無奈的說：「不知道來龍去脈的人，就會以為我詐欺她，還好檢察官證明她講的是假的，但新聞在網路上流傳，已有許多人對我人格抱持問號，質疑我欺負越配，但實際上我沒有。」