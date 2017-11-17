醫院「大怒神」急墜摔傷醫師 電梯公司和技師判賠1004萬

2017-11-17 13:04

〔記者項程鎮／台北報導〕21名醫師2008年間在中國醫藥大學附設醫院醫療大樓從21樓搭電梯，不料電梯有如自由落體「大怒神」，10秒內急墜百公尺至地下4樓，造成多名醫師受傷，該醫院加護病房主任吳汐淇受傷最嚴重，治療後雙腳成長短腳，差了6.5公分，最高法院維持台中高分院見解，判決負責電梯保養的「奧的斯」公司和葉姓技師應連帶賠償1004萬餘元確定。

判決指出，2008年9月8日下午5時，當時21名醫師剛聽完國家衛生研究院院長伍焜玉演講，搭乘中國醫藥大學附設醫院立夫醫療大樓的2號電梯下樓時，電梯發出異常聲音，接著急速下墜，直至下滑到最底樓地下4樓處，撞擊機坑緩衝器車廂下樑後才停止。

當時電梯內21名醫師均有擦挫傷或扭傷，其中以吳汐淇最嚴重，包括左側脛骨及腓骨骨折、慢性記憶功能缺損、創傷性左下肢脛後肌肌腱鈣化性肌腱病變等傷害。

檢警調查，出事電梯最重只能乘載1100公斤，卻標示可載重1600公斤，以致電梯廂與配重失衡而失速，安全夾（煞車）雖已作動，但無法完全停住；且出事前2天，才由大同奧的斯公司派葉男等3名技師做定期保養，並更換配電盤。

台中高分院認為，電梯維修廠商的葉姓技師進行配電盤更換後，未檢測電梯配重量並進行「試車」，也沒測試兩側挾軌器是否能確實挾住導軌，就開放使用釀禍，該公司與葉姓技師須連帶賠償1004萬5425元，上訴後被最高法院駁回定讞。

另外，醫師吳汐淇先前提告向奧的斯公司和葉姓技師求償案，最高法院去年9月已判決奧的斯公司和葉男應連帶賠償吳男514萬餘元。