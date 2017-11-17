廚師誤入歧途沾毒 米其林三星夢碎

2017-11-17 12:37

〔記者黃建華／高雄報導〕可能是吸安吸到頭殼壞去！曾是小吃店廚師的程姓男子，失業染上毒癮，昨和房東發生糾紛，打電話報警，卻忘記桌上一包安毒沒收好，反遭新興分局前金分駐所逮捕。程男應訊時感嘆「曾有米其林三星廚師夢，可惜沒遇到伯樂」，警方勸他早日脫離毒海，以免自毀前途。

前金分駐所昨接獲報案，在前金區中山橫路一處出租套房有租屋糾紛，巡邏員警到場，原來是房客程姓男子（23歲、有毒品前科）與房東因租金問題發生糾紛。

警方查證雙方身分時，發現程姓房客是毒品調驗人口，就在程男引導警方進入屋內時，警方眼尖發現桌上有一包夾鏈袋，裡頭竟然裝有白色結晶體顆粒，此時程姓房客才驚呼「啊！東西忘了收！」警方以試紙檢測，該包12.25公克的結晶物有安毒陽性反應，當場將他逮捕。程嫌大嘆「自己報警抓自己。」

程嫌應訊時說，目前以臨時工為業，在這之前曾是小吃店廚師，還懷抱著米其林三星的夢想，夢想有一天可以至法國藍帶學院學成歸國，在台灣開一間法式米其林餐廳。

程嫌抱怨，曾擁有一身好手藝，卻遲遲遇不到發掘自己的伯樂，加上失業而誤入歧途，才會碰毒品。

警方勸他早日脫離毒海，以免自毀前途。訊後將他依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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