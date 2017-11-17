東森電視3高層挨告洩密 和解獲不起訴

2017-11-17 12:28

〔記者謝君臨／台北報導〕茂德國際月初拍板買下東森電視，然而之前台數科欲收購東森時，曾引發交易風波；東森監察人謝長仲提告指控，東森董事長范瑞穎、副董事長殷尚龍、董事唐子明未經董事會同意，擅將東森電視財務等業務秘密洩露給台數科，涉嫌違反營業秘密法及背信罪，由於雙方達成和解，台北地檢署今將范等3人不起訴。

謝長仲提告時表示，范、殷、唐均為東森電視董事，對公司有忠實執行業務，應盡善良管理人的注意義務，但其為協助凱雷集團將持有東森電視的股票出售給台數科，竟洩露財務營收等營業秘密給具有競業關係的台數科，損害公司利益。

謝長仲指出，范等人都是東森電視大股東偉齊公司的法人代表，指派到東森電視擔任董事。凱雷集團透過百分之百持股的偉齊等公司，直接或間接投資東森電視百分之62.41%股權，台數科則欲透過子公司向凱雷集團收購東森電視持股。

謝長仲認為，台數科是有線電視業者，也擁有衛星電視頻道，和東森電視具有業務競爭關係，范等人意圖為凱雷集團及台數科的不法利益，幫助東森電視的競爭對手，損害公司的財產或其他利益，明顯涉及違法。

對此，東森曾發聲明澄清，強調各項營業資訊並無被任何人違法揭露，東森各主要股東及代表各該法人股東董事，就東森各項營業及財務資訊之揭露，均遵守各主要股東與東森之約定，並無仼何違反約定之保密義務情事。