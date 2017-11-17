68歲吃醋三角戀 一刀刺死上門情敵

曾男到案時身上衣服疑因打鬥有破損。（資料照，記者何宗翰攝）

2017-11-17 12:16

［記者楊政郡／台中報導］68歲曾男租了間套房與黃姓新女友同住，過著神仙般生活，今年7月14日曾男在房內削著蘋果、看電視等著黃女，黃女回家房門沒上鎖，20分鐘後黃女林姓前男友踹門闖進來，看到黃女移情別戀，看到情敵分外眼紅，兩男在房內扭打，黃女雖出面阻止要林男好好講，曾某手上正好有把水果刀，朝林男腹部猛刺一刀，雖迅速送醫但已失血過多死亡，台中地檢署依殺人罪起訴曾男。

曾男到案後辯稱，是被害人突然踹門進來，就一直打他，兩人拉扯，他的頭被打得昏昏的，後來被害人要拉走黃女（57歲），要把黃女及他的東西都拿走，他才持水果刀追出去，順手就刺過去，不知道有沒有刺到，他不認識被害人，還以為有人要強盜，他要保護黃女等等。

起訴書指出，案發7月14日下午5時，曾男正在套房內削蘋果、看電視，5時10分黃女從外面回來，卻沒有順手上鎖，只是卡住房門，約5點30分林男（55歲）突然打開房門進來，其實林男以尾隨黃女，找到黃女的租住處。當時開門進來就與曾男發生扭打，黃女一度把林女推到門外樓梯口，但曾男衝出來持水果刀猛刺林男腹部一刀（深約7公分），當時立即叫救護車送醫，可是6點37分醫師宣布失血過多死亡。

黃女供稱，被害人是她前男友，是兩男在套房內扭打，她有將被害人拉開，推到樓梯口，曾男仍從套房衝出來刺了一刀。