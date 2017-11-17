機車與汽車擦撞 花店遭波及

〔記者洪定宏／高雄報導〕蔡姓男子昨天深夜將近12點，騎機車行經高雄市苓雅區興中路與忠孝路口，與劉姓男子開的汽車擦撞，蔡男跟機車滑到鄰近花店騎樓，機車撞壞冰櫃玻璃門；蔡男與劉男都沒有酒精反應，肇事責任歸屬有待鑑定。
警方指出，蔡男頭部受傷、手部骨折、無生命危險，他與汽車擦撞後，被甩到路旁騎樓，機車撞壞花店冰櫃玻璃門，驚動業者外出查看，所幸沒造成其他傷害。
警方表示，肇事路口在深夜閃紅與閃黃號誌正常運作，支道車務必要禮讓幹道車先行，閃黃路口需減速，確認無車再行，閃紅路口需停車，確認無車再行。
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〔記者洪定宏／高雄報導〕蔡姓男子昨天深夜將近12點，騎機車行經高雄市苓雅區興中路與忠孝路口，與劉姓男子開的汽車擦撞，蔡男跟機車滑到鄰近花店騎樓，機車撞壞冰櫃玻璃門；蔡男與劉男都沒有酒精反應，肇事責任歸屬有待鑑定。
警方指出，蔡男頭部受傷、手部骨折、無生命危險，他與汽車擦撞後，被甩到路旁騎樓，機車撞壞花店冰櫃玻璃門，驚動業者外出查看，所幸沒造成其他傷害。
警方表示，肇事路口在深夜閃紅與閃黃號誌正常運作，支道車務必要禮讓幹道車先行，閃黃路口需減速，確認無車再行，閃紅路口需停車，確認無車再行。