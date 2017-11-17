日本小資女錯過班機街頭啜泣 高雄警伸援助返國

2017-11-17 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕一名日籍女觀光客來台旅遊，錯過廉航班機，身上的錢又用光，露宿街頭啜泣，所幸被高雄五福四路派出所發現，所長周信宏聯絡上日本交流協會代墊機票錢，這名流落異鄉台灣的日籍女子才得以順利返回日本。

五福四路派所日前接獲110通報，有名女子於愛河附近啜泣且疑似有輕生傾向，線上巡邏所長周信宏得知後立刻驅車前往尋找該名女子，沿著河岸約莫10數分鐘後，警方終於在河西路電影圖書館前找到該名女子，然經對談後才發覺女子為日籍旅客，語言隔閡下無法瞭解女子何故露宿街頭，於是先將其帶回所內以確保其安全。

另一方面，派出所找通過日文檢定一級考試正放假中的顏姓警員，請顏員與該日籍女旅客溝通，雙方經過交談後，顏員轉述該日籍山口小姐（1993年次，京都府人）因錯過了廉價航空的班次，無法順利搭上飛機返國，加上來台自由行所帶現金幾乎用盡已無力再購機票，阮囊羞澀加上語言障礙，竟於下午從小港機場沿路步行至愛河沿岸，準備露宿街頭，時至凌晨因飢冷難捱痛哭失聲，才引發路人關注報案。

所長周信宏得知立刻自掏腰包購買超商微波食品與飲料供女子解飢，並請顏員電話中轉告警方將於隔日早上協助其聯絡日本交流協會商議返國事宜，至此女子終於安心地面露微笑並開心用餐。

翌日上午，經警方與日本交流協會高雄事務所陳先生聯繫並告知全案原委，協會經與女子交談並越洋聯絡其日本家屬後，表示會先協助代墊機票讓女子返國，並感謝警方及時收容與援助。