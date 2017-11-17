買毒被砸車 回頭猛打、電擊中間人夫妻、朋友、房東

2017-11-17 11:37

［記者楊政郡／台中報導］劉韋麟（綽號阿韋）、連偉順（綽號蘆筍）105年10月，到新竹地區購買安毒不順利，被對方藥頭砸車，轉而向介紹人林女索討修車費，友人「阿鋒」不忍林女被電擊而出面求情，事後被兩嫌找上、痛毆全身多處骨折，要他代為賠償30萬元未遂，兩嫌還強押林女房東羅某，逼他脫衣坐地、撥冷水，也要他代為賠償30萬元，還是未遂，台中地院依強盜未遂判處兩嫌各6年有期徒刑，及得易科罰金刑1年6月。

判決書指出，劉韋麟（28歲）、連偉順（27歲）去年10月到新竹地區購毒不順利，遭對方率人砸車。兩嫌找上介紹人林女，要林女賠償車輛損害，同年月26日邀林女及其彭姓丈夫在外埔區談判，現場拉槍機恫稱：今天為什麼約你來這裡，若談不攏就準備把你埋在這裡等語，威嚇林女等。

林女夫妻未提出賠償計畫，兩嫌不滿，當晚強押兩夫妻回其租住處后里區某三合院，分持木棍、鐵棍、高爾夫球棍，在林女面前痛毆其彭姓丈夫，林女夫妻翌日清晨收拾行李搬離該處。

林女夫妻「落跑」，兩嫌四處尋找，去年11月2日攔到林女又押回后里區三合院，不讓她吃飯、睡覺，提出賠償車子損失4萬5000元，但一整晚對林女答覆都不滿意，過程中電擊林女雙腿、頸部、背部，電得女生哇哇叫。

11月4日凌晨當時也借處該處三合院的「阿鋒」，發現兩嫌外有一名謝男是他國中同學，出面向他求情，表示林女家境不好，讓她分期付款償還等，兩嫌給他面子應允，林女則另覓他處繼續躲藏。

兩嫌又找不到林女，又懷疑「阿鋒」竟向砸車敵人通風報信。11月6 日押走「阿鋒」逼問林女下落，分持鐵棒、木棒、電擊棒毆打「阿鋒」，要他交付30萬元賠償，若晚上沒處理要他死等語。「阿鋒」被打到左側尺股骨幹閉鎖性骨折、左側一根肋骨閉鎖性骨折、頭皮撕裂傷等，還押著「阿鋒」外出借錢沒借到，翌日才由某人帶「阿鋒」就醫。

兩嫌索討不到錢，11月10日回上述三合院，押走羅姓房東（借口逼問何人放走「阿鋒」），將羅某載到大安溪旁稻田水溝，強迫衣服脫掉後盤坐在地上，往其身上潑水，持電擊棒威嚇要電擊，強逼羅某持地契借貸30萬來賠他，事後羅某並未交付金錢而未遂。

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