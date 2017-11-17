酒駕顏女撞死烘焙師 前夫首發聲、嘆轉捩點是這...

2017-11-17 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕34歲金錢豹酒店女、酒駕慣犯顏子娠，14日疑又酒駕闖紅燈，不僅撞死騎車的32歲烘焙坊老闆陳育邦，還企圖肇事逃逸，被台中地院裁定收押。對此，顏女第3任前夫表示，她自從去酒店上班後，整個人就變了，凌志不夠，還要賓士，並用「罪有應得」形容鑄下大禍的前妻。

《聯合報》報導，顏女共有3段婚姻，第3任前夫在沉寂數日後，首度受訪指出，自己原本在前妻胞兄的鐵工廠任職，而顏女則在一間製作按摩椅的公司上班，月薪約2萬。由於兩人都是愛車人士，陸續換成高級車後，顏女又想買凌志，但因太愛對方，所以仍咬牙買了台中古車。

報導指出，顏女前夫表示，有天前妻嫌錢賺不夠，還要支付卡債、房貸等費用，提議要去酒店上班，起初他不准，但禁不起前妻吵鬧，無奈之餘只能妥協，並由他負責接送，以免妻子喝酒開車出事。未料，顏女竟開始嫌麻煩，逕自搬去公司附近租屋，兩人關係每況愈下，並協議離婚，小孩歸女方。

顏女前夫說，最近一次聯繫前妻，是今年3月，之後便斷了音訊。當得知前妻酒駕害死人時，他內心五味雜陳，並稱前妻有數次酒駕被抓的紀錄，憂心早晚會出事，沒想到這麼嚴重，只能說她「罪有應得」。

顏女前夫感嘆，案發後，大批網友湧入前妻臉書漫罵，甚至波及他、小孩與娘家，覺得很難過，但「個人造業個人擔」，盼批評聲浪能不傷及無辜，還說等自己工作穩定，一定要把待在前妻娘家的小孩，接回來住。