害嬰險死施壓醫 網怒揭奶粉直銷稱「取代奶粉完全OK」

2017-11-17 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄昨（16）傳出一名21歲的年輕媽媽，疑讓4個月大的男嬰連吃成人減肥奶粉4個月，險造成男嬰喪命。許多醫師為此在網上轉貼相關文章，並提供專業建議，卻遭直銷商揚言提告，有網友憤而公佈對話與錄音檔，揭露直銷稱成人減肥奶粉「可以給寶寶喝」、「取代奶粉完全OK」。

昨傳出有嬰兒疑長期食用減肥奶粉造成命危，許多兒科、內科醫師因此轉貼相關文章，提供專業建議。但據《三立新聞》報導，這些醫師後遭直銷商關切與揚言提告，有部分醫師在壓力下修改文章內容或撤文。網友看不下去直銷商的作為，便在《爆料公社》公佈直銷商假稱減肥奶粉可給嬰兒食用的對話紀錄和錄音檔。

從網友公佈的對話和錄音檔可知，直銷商稱該家成人減肥奶粉「0到99歲都能安心食用，媽咪跟寶寶都可以喝」，而在買家問「可以直接取代奶粉，只喝這個不喝奶嗎？」，直銷商回答「如果想要用大豆蛋白來取代我們的配方奶的話，當然是非常好，因為配方奶的成分，像牛奶類，其實都是給牛小孩喝的，比較容易造成生痰、過敏的體質，所以你要完全用大豆蛋白來取代寶貝的奶粉，是完全OK喔」。直銷向買家保證，可用成人減肥奶粉取代奶粉給嬰兒食用。

醫師蔡秀男則表示在事件曝光前，在臉書貼文透露有醫師遭直銷廠商施壓，自己實際查衛福部網站查詢後，則發現被點名的直銷商無合法登錄資料，產品也無任何法定標示與衛福部標章，這些都可依法予以裁罰。