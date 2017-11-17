警大校運會驚豔 男學生迷你裙、黑絲襪、劈腿…

警大校運會各期隊進場大玩KUSO，已經是警大傳統。（記者鄭淑婷攝）

2017-11-17 11:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學今天舉行第36屆校運會，延續傳統、各期隊大玩進場KUSO，83期1隊（大四）大玩經典動畫七龍珠，找來7顆大龍珠現場「召喚」出神龍，二技中隊上演金牌特務梗，男學生穿上迷你裙、黑絲襪扮女裝，M字腿、劈腿驚豔全場，內政部長葉俊榮主持開幕典禮，警大校友總會會長、華航董事長何煖軒等人出席，葉俊榮對學生的創意大讚：「令人印象深刻、很優！」也稱許學生大玩創意之餘，也不不勝正的原則。

進場後葉俊榮將聖火交接給83期1隊學生黃棕頎、吳碩雯點燃，並由83期1隊學生鍾佳潔代表運動員宣誓，她擅長游泳、跑步、跆拳道等項目，在校、內外競賽屢創佳績，包括2016年全國大專校院運動會跆拳道公開女子組銅牌，且目前為警大50公尺蛙式、400公尺接力的紀錄保持人。

葉俊榮在致詞時表示，各期隊學生在進場時展現的「理聲」他都聽到了，每年到警大參加校運會，對進場KUSO、拔河比賽印象深刻，尤其是拔河比賽展現的團隊張力，是警察系統最重要的一個環節，相信同學在校與未來分發後，更能夠深刻感受到團隊的重要。

開幕典禮後葉俊榮也二度擔任領跑，與警大校長刁建生及校內師生一起跑完800公尺，並為最受矚目的拔河賽冠亞軍賽鳴槍，今年由二技中隊及83期1隊闖進決賽，在全場吶喊、加油聲中，二技中對以2連勝的成績完成4連霸，奪勝剎那現場拋出藍色彩帶，二技中隊也發下豪語說：「明年要完成5連霸！」

警大校運會各期隊進場大玩KUSO，已經是警大傳統。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會各期隊進場大玩KUSO，已經是警大傳統。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會各期隊進場大玩KUSO，已經是警大傳統。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會拔河比賽，今天由二技中隊拿下冠軍，完成4連霸。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會會旗進場。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會拔河比賽，今天由二技中隊拿下冠軍，完成4連霸。（記者鄭淑婷攝）

內政部長葉俊榮領跑警大800公尺。（記者鄭淑婷攝）

警大校運會拔河比賽，今天由二技中隊拿下冠軍，完成4連霸。（記者鄭淑婷攝）