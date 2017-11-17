違反家暴 新手老爸虐兒判2 年

2017-11-17 09:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕產下雙胞胎的21歲彭姓新手老爸，在家中獨自照顧2個月大男嬰，疑經濟及不善育兒壓力，徒手毆擊男嬰，造成男嬰重傷，今天雲林地方法院以違反家暴重傷害罪判刑2年、緩刑5年並強制就醫。

雲林地方法院判決書指出，彭男是雙胞胎的新手父親，今年4月間因妻子帶著一名女嬰外出，由他獨自照顧2個月大的男嬰時，因男嬰哭鬧無法安撫，竟將兒子丟到床上並出手毆打，造成男嬰硬腦膜下血腫、視網膜出血及身體多處瘀青、頑固性抽搐等虐兒性頭部外傷，目前經治療已逐漸康復。

法官審理時，以彭男才21歲就成為父親，加上是雙胞胎，家中的經濟負擔很重，又從事自來水工程管線連結工作，工時長、體力消耗很大，無法充分休息，下班後還要幫忙照顧雙胞胎子女，好讓太太稍微喘息，一直處於精神體力緊繃、疲憊狀況。

雲林地方法院合議庭以彭男是新手爸爸，經診斷有疑似憂鬱症，但因為一般人都會知道，如果毆打嬰兒的頭部，在頭部骨骼頭顱尚在發育下，是最脆弱的部位，如加以毆擊、搖晃，極易造成顱內出血、身體組織器官受重傷，所以認定被告在毆打被害人時主觀上是重傷故意。

事後嬰兒逐漸康復，院方以成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，判處有期徒刑 2 年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內，按月自行前往醫院完成精神治療，至無繼續治療之必要為止。

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