中客來台洗錢 近20萬元偽幣竟稱撿自廣東回收場

2017-11-17 09:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕保7總隊第1大隊員警15日在台銀營業廳執勤時，見3名年約40歲、操中國口音男女，攜帶大批新台幣硬幣，由鄭姓陸配與1名台籍計程車司機引導前來兌換，因數額龐大，警方上前關心了解。

保7員警會同銀行行員鑑定後，發現這批硬幣污損、變形、鑄模不清且數量龐大，警方立即通報分隊派員到場支援處理。經動員10餘名員警，點算這批硬幣共有7種品項，面額合計19萬7599元。

警方在點算查扣偽造新台幣過程，另自對方背袋中搜出各不同版本的美金1元券3800張，尚不明真偽，併通報保7總隊刑事警察大隊了解偵辦。

據鄭姓陸配表示，兩名中國籍男女是她在中國的友人，在廣東從事資源回收業，這批銅板是他們從鋼鐵廢棄物中撿拾到的，他們認為這些都是正常的新台幣，因此，利用來台自由行順道攜帶過來台灣兌換。

至於美元的來源，此次來台自助旅行的鄭女和何男則拒絕透露。

經銀行初步鑑定，這批新台幣銅板疑是偽造，保七總隊依「金融機構處理偽造變造仿造新台幣券幣辦法」，請銀行行員將這一批銅板填具「截留偽造、變造、仿造新台幣券幣通報單」後，送交中央銀行發行局進行進一步鑑定確認。有關3人違法部分，另由保7總隊刑事警察大隊依法移送偵辦。

相關影音