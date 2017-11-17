空服員工作超時19分 華航挨罰30萬

2017-11-17 09:07

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市政府前年勞檢華航，查到7名空服員超時工作19分鐘，依勞基法裁罰華航30萬元；華航提告抗罰，主張班機是因天候、軍方演習等無法預知的「事變」才延遲，但未獲一審法官採信；華航上訴，二審合議庭認為，一審未就華航主張的「事變」提出說明，判決不備理由有瑕疵，廢棄原判決，發回更審；華航抗罰重燃生機。

周女等7名華航空服員，前年6月2日被指派服務台北－成都航班，工時12小時19分，超過勞基法每日工時上限19分鐘，華航挨罰30萬元。

華航主張，原機當日來回，回程時突遇裝貨作業不善，以及成都雙流機場天候、軍方演習、機場航班密集等不可控制的因素影響，致班機延遲1小時48分鐘，屬勞基法32條3 項所稱「事變」或「突發事件」，且隔日就通知企業工會，並給予補休，並未違法。

華航又補充，去程與回程航班間的空檔，空服員可於地面休息20分鐘，扣除這20分鐘的自由活動時間，即未超時。

一審桃園地院指出，勞基法所稱的「突發事件」應為事前無法預知、非循環性、需緊急處理情形，但華航主張的裝貨作業是例行性工作，機場流量管制則為運輸業常態，均非不可預知情形，判華航敗訴。

華航上訴台北高等行政法院，指一審僅認為這些情形不是「突發事件」，卻未說明是否為「事變」，判決不備理由，有違誤。

二審台北高等行政法院認為，華航主張班機延遲是因為「事變」或「突發事件」，這兩項均為華航重要攻擊方法，但一審卻未論斷「事變」爭點，確實違法，日前廢棄原判決，發回更審。