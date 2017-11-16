一夜瞬移百里 女通緝犯睡醒看到警察森77

2017-11-16 23:15

〔記者王捷／台南報導〕警方在16日早上接獲醫院通報，吳姓女子從高雄的醫院被轉診到台南，吳女清醒後拒絕表達身分，見到警員照樣三緘其口，只氣呼呼說，她明明人在嘉義睡覺，醒來卻在台南，吳女從嘉義到高雄又到台南，在睡夢中瞬間移動了百公里，醒來又看到警察相當氣憤，直到吳女的女兒到場，警方才從吳的名字查出她疑涉嫌毒品危害防制條例罪嫌遭通緝，將她移送法辦。

40多歲的吳女與前夫分居後，平時也在嘉義活動，她有印象15日早上她還清醒，但疑似吃了安眠藥以後又喝酒，接著就無意識睡去，豈料一醒來就在醫院，感覺虛弱又生氣，竟在一夜之間從嘉義到台南，護理人員詢問她的姓名時，吳女也不願意表達。

醫院向警方供稱，吳女是從高雄地區的醫院轉診來的，由於沒有記載的很詳細，警方也無從得知吳女究竟去了哪些地方，加上吳女疑似擔心自己通緝身分曝光，對個資絕口不提，只是不斷嚷嚷稱，自己好端端在嘉義睡覺，在不知不覺中被送來台南，醒來還看到警察。

正當警方苦惱之際，吳女在台南工作的女兒接到一通不知名的來電，稱吳女目前正在醫院，這時吳的女兒剛好趕到被警員圍住的病床前，女兒向警方說出了吳女的姓名，最後被警方查出通緝身分，將要入監服刑1年，吳女見身分曝光相當不滿，訊後警方將他移送地檢歸案。

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