架測速卻不裝路燈？佳冬戰備道測速照相藏在黑暗中

2017-11-16 22:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕目前全國唯一還在省道上的戰備跑道位於屏東佳冬、枋寮鄉交界，10月上旬發生嚴重死亡車禍，無照明及車速過快問題備受關注，本週屏東縣警局交通隊已派工裝上測速桿，相關單位會勘預定在路口處裝6盞路燈，但路中央的路燈，目前仍受限經費及規定，無法增設，居民譏「先設測速卻不裝路燈」？

10月初1名老翁從佳冬鄉文化路騎出後在戰備道發生撞擊致死，當地因沒有照明，警方推測就是無照明也是主因之一，加上路幅寬、車速過快的陳年老問題引發關注，事發後縣警局交通隊加裝測速桿，目前還罩著黑布。

警方表示，該路段是每年7、8百萬人次往返墾丁必經之路，但因路幅寬又直又平，許多駕駛搶快高速行駛，超速到時速百公里是稀鬆平常，導致東西向居民出入受威脅，日前除全面加裝3個路口的紅綠燈外，還設置插在基樁的可移動式測速桿，速限如同一般省道僅時速70公里，嚇阻高速行駛減少事故，預計最快年底「開拍」。

至於路燈，公路局、軍、警及佳冬鄉公所再度會勘釐清進度，擬由公路局籌款由鄉公所在東角路、農場路及文化路和南端小路口的待轉區附近加裝6盞LED路燈，且為符合軍方6小時內清空規定，該批路燈都要增加基樁和空中電線方便拖離；但省道路中央的路燈卻沒有實質進展，相比當地的快車速，更顯迫切需求。

佳冬鄉議員羅平道指出，現階段在於重要路口加裝路燈已比以往完全照明是好太多，希望公路局加速進度，但路中央的重點式路燈也要增設。

林姓居民雖贊同裝測速桿限制車速，但也抱怨公路局，指當地就是路中央照明不足才致險象環生，結果警方設了測速，公路局卻不裝路燈的決策令人質疑。