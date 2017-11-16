酒後爭執遭推倒 男子急救6天身亡

2017-11-16 22:16

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕台北市51歲林姓男子，上個月23日0時許，與友人在新北市蘆洲區一間KTV唱歌喝酒，席間卻與隔壁桌的38歲吳男爆發口角，但經旁人勸阻後未釀成更大的衝突，孰料林男一行人準備離開續攤時，吳男突從後方猛力推倒林男，導致期頭部猛烈撞擊地板，當場顱內出血、昏迷不醒，送醫搶救6天後仍宣告不治，警方事後找到動手的吳男，全案將依過失致死罪嫌將他送辦。

蘆洲分局蘆洲派出所表示，上個月23日凌晨0時許接獲民眾報案，指稱轄區中山一路上有民眾打架受傷，警方趕抵現場，發現林男渾身酒氣倒在人行道上，一旁還有3名友人，經送醫觀察，發現林男顱內出血，傷勢嚴重，雖在加護病房急救，但搶救至上個月29日仍傷重不治。

據現場有人向警方指稱，當時正在路邊等計程車，準備去續攤，但隔壁桌的吳男突然衝出店外猛烈推了林男一把，林男重心不穩摔倒，頭部猛力撞擊地板後昏迷，警方事後追查，日前約談涉案的吳男到案說明。

偵訊時吳男供稱，席間前往鄰桌敬酒，卻遭林男羞辱：「你不是咖，沒資格跟我喝酒！」當下爆發拉扯，但馬上被友人拉開，結果雙方離席時又爆發第二波衝突，辯稱看見林男自己跌倒後就步行離開，否認動手推人，警訊後仍依傷害致死罪嫌將他送辦。