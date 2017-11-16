酒空大鬧永和街頭 飆國罵巴掉警員安全帽

2017-11-16 22:01

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和分局得和派出所今晚6點左右獲報，有個酒醉男子在路上鬧事，警方到處理時，31歲黃姓男子嗆警三字經，更以手擊落員警安全帽，其他警力見狀，立即將他依妨害公務罪嫌逮捕，目前仍在偵訊中。

得和所警員張正宜、楊景元接獲報案，到永和區得和路、秀朗路二段路口後，發現黃男酒醉鬧事，警員上前就聞到濃濃酒氣味，但黃男不聽勸，仍在街上吼叫，警方出言制止，黃男卻直接嗆「幹！搞什麼東西」，並出手拍掉員警安全帽，警方立即將他逮捕，訊後依妨害公務罪嫌送辦。