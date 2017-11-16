台84線台南大內段疑飆車失控翻覆 3兄弟少1人

疑台84上競速，3兄弟少1人。（記者黃文瑜翻攝）

2017-11-16 21:51

〔記者黃文瑜／台南報導〕痛失親兄弟！台84線東西向快速道路今晚間發生一起死亡車禍，由王姓3兄弟共乘的轎車，疑與另一部休旅車競速，在行經33.4公里處由西往東方向大內區頭社路段時，失控撞上前方一部小貨車，因撞擊力道過大，2車當場翻覆，零件散落一地。車上3兄弟送往柳營奇美醫院急救，其中坐在副駕駛座的21歲王姓男子當場已無生命跡象，送醫後宣告不治，其餘2兄弟傷勢穩定；何姓貨車駕駛頭部有多處撕裂傷，意識清醒，肇事原因有待警方後續調查釐清，這起事故也造成後方車流回堵，直到晚間8:20才恢復通車。

善化分局頭社派出所所長黃勝潮說，晚間5點45分接獲民眾報案，在84線33.4公里處官田往玉井方向發生一起車禍事故，立即趕往現場處理，發現一部轎車追撞小貨車，2車翻覆路中，疑因超速，導致轎車在車道上橫移，最後撞上前方運零件的小貨車，消防人員到場緊急將4人救出並送醫急救。

何姓貨車駕駛的同事跟車在後方，他驚嚇表示，「生死一舜間！」當時看到轎車似乎跟另一部休旅車在飆車，不僅高速蛇行，還從路肩超車，最後就撞上他同事駕駛的貨車，車輛翻滾零件噴飛散落。