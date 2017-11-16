11/16 威力彩連22摃 下期上看7.5億 今彩539開出2注

2017-11-16 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第106000092期威力彩，頭獎摃龜；第106000274期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「來就發彩券行」及彰化縣彰化市永安街276號1樓的「萬利投注站」開出。

第106000092期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、11、13、20、21、38。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共18注獲得，每注可得15萬元；肆獎共77注獲得，每注可得2萬元；伍獎共520注獲得，每注可得4000元；陸獎共2939注獲得，每注可得800元；柒獎共6119注獲得，每注可得400元；捌獎共3萬3882注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬1592注中獎，每注可得100元；普獎共7萬9146注中獎，每注可得100元。

第106000092期38樂合彩中獎號碼為「01、11、13、20、21、38」，五合摃龜；四合共4注獲得，每注可得6萬7500元；三合共56注獲得，每注可得5750元；二合共1482注獲得，每注可得750元。

第106000274期今彩539中獎號碼為「08、26、31、33、38」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共134注獲得，每注可得2萬元；參獎共5261注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1646注獲得，每注可獲得50元。

第106000274期39樂合彩中獎號碼為「08、26、31、33、38」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共82注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4163注中獎，每注可得1125元。

第106000274期3星彩中獎號碼為「024」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000274期4星彩中獎號碼為「5862」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」