北投硫磺池燙死命案 死者獨居又失業疑輕生

男子陳屍硫磺谷蓄水池命案，警清查是50歲失業失婚又罹病的余姓男子。（記者陳恩惠翻攝）

2017-11-16 20:20

［記者陳恩惠／台北報導］本月14日上午自來水公司人員，前往台北市北投區知名景點硫磺谷的溫泉蓄水池區勘察時，發現某個蓄水池異常溢出，上前察看驚見男子頭部卡住出水孔陳屍池中，經台北市警北投分局清查身分，證實身著輕便運動裝的是今年50歲的余姓男子，由於他與親友少互動，目前獨居又失業，還在精神科就診中，雖然桃園租處未尋獲遺書，但因蓄水區非常人能靠近，不排除有輕生可能。

北投警方調查，本週二早上10點許，自來水事業處人員據報「出水異常」，前往硫磺谷旁俗稱「水櫃」的蓄水池檢測時，意外發現3號蓄水池有水溢出，上前察看驚見池內有男子陳屍，警方到場將部分池水抽出，根據牙齒狀況，研判死者是年約30歲，穿著黑色短袖T恤、運動長褲與運動鞋，面部朝下，頭部卡在出水孔；檢視遺體，四肢均有小瘀青，但沒有明顯外傷，疑因長期浸泡在高溫熱水裡，全身有多處高度紅腫，甚至「燙熟」跡象。

由於死者身無證件，根據指紋資料，證實身分是50歲余姓男子，老家住北市士林地區，目前與妻離異，單獨在桃園市龜山區租房獨居，租處起出手機、皮夾、精神疾病藥物，日記本內記載失業、失婚又沒錢過生活的窘境；家屬指出，余男日前因失業沒錢生活，企圖向親友借款未果，懷疑是受生活所迫，不排除為此走上輕生一途。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980