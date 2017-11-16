年底洩漏離職意願 年終獎金差點飛了

2017-11-16 19:36

〔記者王定傳／新北報導〕某電子股份有限公司李姓前作業員，去年底向主管透露將於年後離職，不料，年終獎金竟飛了，雖經爭取，公司給了2萬餘元，她認為仍少給，提訴補足；新北地院板橋簡易庭法官認為，電子公司當年已通函或公告發放標準，資方應遵守，判補足1萬4千元獎金，可上訴。

李女提訴指出，她希望能多陪伴子女，且無法再每日長時加班工作，去年底向主管透漏將於年後離職，不料，公司卻認為無需給予獎金，發放獎金時獨漏她一人，害她沒有獎金過農曆新年，令認真工作的她情何以堪？

李女主張，她經過爭取，後來只獲得2萬4千餘元，但依當年公司頒佈的年終獎金發放基準，年終獎金是以年度加班率來發放，而她的加班總時數達607小時，加班率高達88.48％，理應獲得3萬8千餘元獎金，公司少給應補足。

電子公司反駁，年終獎金不是法定工資，也非僅憑加班率來做判斷，公司須評估員工整體表現，性質上為勉勵性、恩惠性給付，不具強制性，依主管評估，李女綜合考評結果偏低，她應反省是否因決定離職而導致工作態度敷衍、上班時間愛聊天等不當行為，且公司已發給合理年終獎金，沒少給。

法官審理認為，雖年終獎金具勉勵、恩惠性質，不算經常性工資，但如果雇主決定發放年終獎金，並以通函或公告揭示發放標準，當然已成為勞動契約一部分，對勞資雙方均有拘束效力。

法官調查，電子公司既坦承有給年終，也就是認同李女是「平日考核表現良好者」，且李女平均加班率超過80％未達90％，依獎金發放基準，雇主確實少給。