誆稱中國「天師」假鬼假怪 龍山寺詐騙婦人

2017-11-16 19:23

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱「天師」的40多歲中國籍黃姓男子，今年9月來台旅遊，卻在台北市龍山寺誆騙一名林姓婦人，指她生活不順、家中有鬼，宣稱只要3萬元即可幫她消災解厄，林婦付了8500元的前金後，查覺有異，懷疑自己遭詐騙，報警在黃男取尾款時將他逮獲；台北地檢署今依詐欺罪起訴黃男。

檢警調查，黃男來台後在龍山寺一帶「擺攤」，而後鎖定一名林姓婦人，對她說「妳有劫難必須化開」，並自稱是從中國來的「天師」，可以幫她處理，因林婦當時正好覺得諸事不順，信以為真，拿出500元請黃男替她算命，不料黃男竟稱問題出在林婦家中，必須隨她返家一探，林婦不疑有他，將黃男帶回家中。

黃男步入林婦家中後，口中開始念念有詞，聲稱家裡有「不乾淨的東西」，如要化解，就必須要「抓鬼」才能改運，而後大剌剌地在林婦家中的神龕前擲茭，連擲兩次聖筊後，竟獅子大開口，宣稱此鬼特別厲害，需要3萬元張羅做法儀式，其中有4000元是要給來幫忙的師傅。

林婦一聽半信半疑，猶豫是否要請黃男做法，黃男見林婦躊躇乾脆賴著不走，林婦只好先提領8000元給黃男，黃男則說「我必須先暫時回中國準備，下次來台做法後，再取尾款」；事後，林婦聽朋友說龍山寺一帶很多騙徒，查覺有異，報警處理，等到黃男再次來台至林婦家中取款時，正好被埋伏的警察逮獲送辦。