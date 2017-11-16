黑幫「慶記」檳榔攤！搜出「神品」衝鋒槍

2017-11-16 18:59

［記者陳恩惠／台北報導］台北市刑大偵七隊、北投警分局偵查隊據報，竹聯幫信堂成員掛羊頭賣狗肉，涉嫌在中壢交流道附近以開設檳榔攤為掩護，實則進行軍火交易，經數月蒐證調查，昨晚驚見通緝犯張順凱帶著大型背包進入，探員喬裝男客見時機成熟、大舉攻入，迅速壓制檳榔攤溫姓老闆及黃姓男子，先後起出制式衝鋒槍2把、61發子彈，全案依槍砲罪送辦，警方將持續追查槍彈來源。

警方查獲的槍枝，1把被行家喻為「神品」的土耳其製ZORAKI914，可選擇半自動或全自動的射擊方式，每秒可連射10發子彈，是把火力強大的小型衝鋒槍；另1把則是英特拉泰克KG99衝鋒槍，為古巴和牙買加幫派慣用的槍械，在國內也十分罕見。

警方調查，有槍砲、強盜等前科，混跡桃園地區綽號「狐狸」的竹聯幫信堂成員30歲溫姓男子，以及27歲的張姓男子平日以中壢市延平路上經營檳榔攤為掩護，暗地裡從事軍火槍彈的買賣，若有人看「貨」猶豫或是不買，則會傳訊息恐嚇對方「你防彈衣很厚」？同時要求買家下定前先預付10萬元定金到指定的帳戶，並可保留購買權3天。

警方前天據報「有槍枝交易」，各自偽裝成修車技工或是建築工人，在檳榔攤附近守候，直等到晚間9時，發現因槍砲案件，已遭新北地檢署通緝2年餘的27歲男子張順凱，揹著疑似裝著長槍的黑色槍袋，尾隨檳榔攤溫姓老闆先後進入，1名探員喬裝成上門買檳榔的男客就近監控，見時機成熟發動攻勢，大批荷槍實彈探員衝進店內，分頭壓制持槍的張姓通緝犯、溫姓及黃姓竹聯幫信堂分子，雙方差點擦槍走火，緊迫的攻堅過程有如電影情節上演。

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