畫面曝光！撞到人下車察看 運將P檔誤打R檔賠慘了

涂姓婦人被撞時栽了大跟斗，人車倒地。（記者洪臣宏翻攝）

2017-11-16 19:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園區今天上午7時發生一起離譜車禍。65歲蘇姓計程車司機等紅燈時，疑因沒踩好剎車，車輛向前滑行撞傷騎機車過馬路的45歲涂姓婦人，心急的蘇要下車察看時，誤把P檔打成R檔，被自己的計程車撞倒受傷，計程車往後滑行10多公尺擦撞路旁車輛，最後撞到建物才停下，一場小車禍害他賠慘了。

蘇姓運將上午7時15分沿王公路西往東行駛，行經仁愛路口時遇到紅燈，蘇男停等時，疑因踩剎車踏板的右腳滑動，不自覺車子往前緩緩滑行，撞倒了涂婦機車，涂婦栽了大跟斗人車倒地，膝蓋及手部受擦傷。

蘇男立刻下車察看，他想打停車P檔，卻因緊張打成倒車R檔，站在車門旁的蘇男來不及反應，被後退車子的車門撞倒在地，致雙腿及右肩胛受傷。根據行車紀錄器，有名路過女子狂奔試圖幫計程車停車，還是來不及，車子擦撞路邊汽車，直到撞到建築物外牆才停下。

警消獲報趕到，將2名傷者送醫，均無大礙。林園警分局交通分隊指出，2人酒測值均為0，將進一步釐清肇責。

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