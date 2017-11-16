檢消遣法官 為了判王忠義無罪「構思精細匪夷所思」

2017-11-16 18:45

〔記者楊政郡／台中報導〕涉嫌弒父殺母的王忠義，二審大逆轉改判無罪，台中高分檢已上訴，今天則提出上訴理由，大大消遣了台中高分院為了判王忠義無罪，找出來許多不合常理、歪七扭八的理由，來強化判決無罪的正當性，卻引來法律人認為相當可笑。

檢方指出，二審判決有許多違反論理法則、經驗法則，以極端不可思議的邏輯思維，為被告找無罪理由。例如王母死亡一年半後，王忠義感染皰疹病毒，法官說得好像王忠義是孝子，為母親口對口人工呼吸而受感染，如果此案真是王忠義下毒手，王暗地裡可能大笑法官比他還天才！

二審判決書指出：「王蔡秀猜103年10月2日病歷上記載『嘴唇感染丘疹』。而被告被收押後，在105年3月31日經醫院診斷，發現有『人類其他皰疹病毒感染疑似單純皰疹病毒感染』。被告陳述這是對母親口對口人工呼吸而感染，自然有所依據的。本件如果是王忠義要殺母詐保，在種瓜溪此荒郊野外地點，四下無人，沒有人知道王忠義是不是真的為母親作過人工呼吸急救。在消防人員到達之前，王忠義根本不用費心演戲。如果本件是王忠義要留下假裝曾經救護媽媽的證據，費心安排自己感染口腔皰疹，為了50萬元而心思縝密到此種程度，這也太不可思議了。」

檢方指出，姑且不論王蔡秀猜的丘疹病毒，與王忠義的皰疹病毒，是否為同類病毒。將近一年半後王忠義感染皰疹病毒，也牽扯為案發時為母親作口對口人工呼吸而感染，也未免扯太遠了。

而王忠義編出一套有急救的「謊言」，卻從未以感染皰疹來作為「急救」的理由。法官將毫無關聯之事牽扯在一起，然後再得出，王忠義若要殺母詐保，在沒有人知道是不是真的有為母親作人工呼吸，根本不用費心演戲，安排自己感染口腔皰疹，心思縝密到此種程度，這也太不可思議等詞。這個判決違反論理法則的邏輯思維，太不可思議了。

另外，漁網凹折成90度，二審判決理由：「該支漁網上圓圈鐵絲部分已經與竹竿凹折成90度，這種凹折後90度的漁網並不好用，顯然被外力施加。極有可能是王蔡秀猜跌落溪中漁網撞擊到溪床而變形。如果說被告王忠義要布置殺人過程，再刻意將漁網凹折變形，塑造母親持漁網要撈梳子，意外跌落水中之假象，也真的是構思布置太過精細了吧！太過匪夷所思！」

檢方指出，首先，漁網凹折成90度，與王蔡秀猜是意外落水，或是被推落水完全無關。且觀察漁網係以工具凹折而成，除了凹折成90度，紗網、圓型鐵圈及小竹桿手柄均完好無損，把漁網凹折成90度，用來撈蝦（用撈的），是極平常之事。法官竟憑空把它想像成，是跌落溪中漁網撞擊到溪床變形！

王忠義從未以漁網凹折成90度，作為王蔡秀猜意外落水的辯解。法官卻推論出：如果王忠義要布置殺人過程，刻意將漁網凹折變形，塑造其母親持漁網撈梳子，意外跌落水假象，也真的是構思布置太過精細了吧，太過匪夷所思等詞。

其實，發現漁網處非在王蔡秀猜落水區域，兩者有一段距離，王蔡秀猜撈蝦後遺落的推論，還比較實在。檢察官說套用法官判決理由，這樣構思布置為被告辯解，也未免太過精細，太過匪夷所思了。