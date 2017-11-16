童仲彥涉詐領助理費 前妻李秀環將出庭對質

2017-11-16 17:46

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員童仲彥，被控涉詐領12萬餘元市議員公費助理補助費，今年8月被台北地檢署依利用職務機會詐欺取財罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴；台北地院今首度開庭，童仲彥否認犯罪，2名助理都實際擔任助理工作，不是人頭，蒞庭檢察官劉承武聲請傳喚童仲彥的前妻李秀環等6人作證，童仲彥也未反對，兩人將在法庭對質。

台北地檢署起訴指出，童仲彥涉於2012年11月至隔年2月間，以搬家工人蔡博安名義申報公費助理補助費，詐領12萬餘元補助款，涉詐領公款與使公務員登載不實；並於2012年3月至隔年4月間，將助理魏國桂的妻子張青玟登記為自費助理，但張女並未實際從事助理工作，檢方認為此部分童仲彥涉嫌使公務員登載不實罪。

童仲彥今到庭否認犯罪，堅稱蔡博安確實實際擔任過他的專職助理，並非人頭，他是依正常程序聘用助理，所支領的補助費也都用於助理費用；律師補充：「有人找人頭只當3個多月的嗎？」，有違常情，蔡任助理期間兼差搬家，並非專職，才會4個月期間搬家只進帳2萬5000元。

童仲彥說魏氏夫妻都是他的助理，起初是因魏的工作量太大，才請魏妻來協助魏，由魏指派、裁量妻子的工作；童的律師指出，魏在偵查時證稱，曾對童說「太太會加減做一些聯繫的工作」，這些只是場面話，由此可見童主觀上應是認知魏妻有實際在做助理工作，沒有「明知不實」的犯罪意圖，且魏妻的扣繳稅額是0元，並未造成實質損害。

童的律師聲請傳喚蔡、魏、魏妻作證，檢察官劉承武聲請傳喚童的前後任辦公室主任朱柳哲、李秀環，以及時任康姓助理作證，童方也未反對。

童仲彥庭訊後受訪表示，他當議員一向是專業問政，致力於選民服務，清清白白，「檢方的起訴是錯誤的、不正確的」，他絕對經得起考驗，對於前妻李秀環將出庭作證，童說他沒有意見，尊重、配合司法的調查。