3線1督察猝死舞場惹風紀疑慮？刑事局：勤餘練舞健身勿臆測

2017-11-16 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署刑事警察局3線1星駐中區督察楊宏麟（55歲），昨天晚間獨自到台中市北區公園路的「動感舞場」消費時，突然在舞池旁口吐白沫昏倒，送醫後不治，該舞場沒有女陪侍，是歷史頗悠久的舞場，卻有媒體質疑，楊宏麟於不正當場所猝死，恐有違紀風紀疑慮，對此，刑事局澄清說，該舞場是單純跳舞之處，楊宏麟又是國標舞高手，勤餘時間練舞健身，請勿不當揣測聯想，檢方今天以心肺衰竭、自然死亡結案。

楊宏麟先後經任澎湖縣警局刑警大隊大隊長等職務，去年11月25日從刑事警察局電信偵查大隊副大隊長，升任刑事警察局駐中部地區督察，不料，昨天晚間卻在「動感舞場」突然倒地昏迷身亡，警方調查顯示，上述舞場位於中市北區的老舊商業大樓內，沒有女陪侍，屬於一般舞廳，消費族群是中高齡人士，多數是跳社交舞蹈或國標舞，檢方相驗時，家屬指出楊有三高宿疾，檢方認為死因為心肺衰竭，屬於自然死亡，家屬對死因無異議。

不過，卻有媒體質疑，楊宏麟交往複雜，又死於有爭議場所，可能有風紀疑慮，對此，刑事局澄清說，楊有心臟血管疾病的家族史（心肌梗塞），其胞兄數年前任職於保二總隊時因心肌梗塞而過世，至於上述舞場，調查顯示是正當場所，過去曾舉辦國標舞比賽，楊員本身是國標舞高手，勤餘時間去跳舞，並無風紀顧慮，請外界勿作不當揣測和聯想。

刑事局強調，該舞場收費是男性90元、女性60元，楊也都有付費跳舞，非外界所揣測的「有違風紀」，刑事局昨天晚間已派員協助家屬辦理後事，副局長也會南下慰問家屬，楊員陞職督察，是去年11月16日檢討時報陞（同年月25日生效），當時有5個督察職缺，楊督察排第5名，請外界勿再做過多不當聯想。