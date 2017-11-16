罵退伍軍官「雙薪肥貓」 法院認證不算侮辱

2017-11-16 17:22

〔記者黃捷／台北報導〕劉姓中校退伍後任職台北海洋科技大學總務長，因校務問題與陳姓助教起口角，陳突然冒一句「雙薪肥貓」，劉男認為受辱，憤而提告。士林地院認為，「雙薪肥貓」在國內確實用作稱呼退休軍公教轉任民間領有雙薪，陳男以此評價並未貶損劉男，判他無罪。

判決指出，劉男負責修繕陳男的研究室，預計於去年8月11日動工，陳男不滿劉男未先與他溝通，施工日剛好又與他投稿論文撞期，在前一天先行將研究室上鎖。

劉男當天發現進不了門，通知陳男到場，雙方一言不合吵了起來，陳男酸語：「公民新聞在台北海洋技術學院為您報導，現在講話的是一位總務長，他是雙薪肥貓，是由軍中退伍的，所以他對於大學的運作非常的不熟悉……。」

劉男認為「雙薪肥貓」侮辱到他，憤而提告，檢察官也將陳男起訴。但陳男開庭仍否認犯行，辯稱「雙薪肥貓」在新聞報導上，通常是指已領月退休金，又在政府編列預算或補助的機關、學校領取薪資，本身並無負面評價。

陳男進一步指出，劉男用命令要求他搬離研究室，顯示劉男不熟悉大學運作，他才會提「雙薪肥貓」方便說明，告訴劉男應該尊重老師，並沒有侮辱之意。

合議庭認為，「肥貓」源自英文的「fat cat」，指公司經營不善，高階經理人、董監事等卻坐領高薪，但在台灣，報導經常搭配「雙薪」使用，多指退休軍公教，退休後轉往民間任職，領有雙份薪水，而劉男2010年8月自陸軍中校退伍，現領有退休俸及台北海院薪水，背景符合「雙薪肥貓」一詞。

公訴檢察官雖指出，「肥貓」一詞也有好吃懶做的意涵，但合議庭調查認定，陳男只是針對廳舍整修一事批評，且爭吵過程中只提及「雙薪肥貓」一次，隨後就去找副校長評理，並未繼續借題發揮，難認陳男主觀上有侮辱犯意，判決無罪。