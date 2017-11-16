詐騙機房「鮭魚返鄉」？ 主嫌：怕被抓送中國

張姓主嫌（前中）怕被遣送中國，將詐騙機房從柬埔寨遷回台灣。（記者洪臣宏翻攝）

2017-11-16 17:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄警方今天宣布破獲以「小張」為首詐騙集團，逮捕張姓主嫌等6名嫌犯，該集團原將機房設在柬埔寨，專門詐騙中國人，「小張」應訊時向警方表示，近年看到詐騙嫌犯都被送到中國，要關很久，因而遷回台灣，就算被抓到，刑期也比較輕。

左營警分局今年10月接獲情資，指稱綽號「小張」的男子組成詐騙集團，並在苗栗縣苑裡鎮透天厝成立詐騙電信機房，透過非法二類業者設置平台轉發至中國，成員分成假扮第一線中國電信人員、第二線公安、第三線中國檢察官，以「三線」作業詐騙。

檢警成立專案小組連日跟監埋伏，見時機成熟收網，大批幹員15日夜間9時破門而入，當時屋內連同小張等5男1女正掛上耳機，坐在隔音棉包覆的隔間進行詐騙，也因隔音做得太好，眾人對員警登門竟渾然不覺。

警方逮捕張姓主嫌（27歲、詐欺前科）及2名王姓、林姓、劉姓及劉女共6人，起出手機、手寫便條紙、教戰守則、筆記型電腦、IP分享器、BMW轎車等犯罪工具。

警方調查，「小張」2年前就因涉入詐騙案被捕，因台灣警方雷厲風行抓詐騙，故將機房遷到柬埔寨，後來看到境外機房被破獲，人都被送到中國，一關都關很久，今年初又返回台灣另起爐灶，他向警方說，台灣刑期較輕，就算被抓不會關很久。

6名嫌犯被依詐欺罪嫌送辦，張姓主嫌及王 、林、劉同夥遭羈押，警方正追查幕後金流。

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