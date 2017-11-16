國道出現3隻羊散步 封閉15分鐘追捕

國道一號中山高水上路段有羊出沒，國道警察及工程人員只好封路追捕。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-16 17:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道一號南下274公里處今天下午發生小貨車翻覆事故，貨車載運10多隻羊，其中3隻從籠中逃脫，在國道上「逛大街」，國道公路警察局第四警察隊前往處理，封閉南下內線車道抓羊，10多分鐘內將羊抓回，幸好過程中並未釀災。

事故發生在今天中午12點50分，載送羊隻小貨車翻覆爆胎，3隻羊逃出亂竄，在內線車道散步約1公里，國道警察及工程人員追捕，總算將羊全部抓回。