妻在家等無人吃飯 老公迷公園賭博

東港河堤竟有賭客聚集。（記者陳彥廷翻攝）

2017-11-16 16:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕河堤有水聲還有樹蔭，是休憩好所在，但沒想到竟淪為賭客光天化日的聚集場所，甚至有太太向警方檢舉「丈夫賭到不回家吃飯」，警方日前派出生面孔女警到場情蒐，一舉逮捕12名賭客。

東港分局東濱派出所日前接獲民眾報案，指東港鎮河堤公園淪為非法聚集賭博場所，但該群賭客警覺心高，所長郭謹樺編排查緝賭博專案勤務時，先派出生面孔年輕女警喬裝成運動民眾在旁觀察。

早已在該地賭習慣的賭客，當時女警在旁，卻渾然不知警方已環繞在四周，甚至大膽把金錢放在桌面上，猶如梭哈要「拼輸贏」，警方見時機成熟，以優勢警力逮捕12名賭客，3桌賭客都逃不掉，該群賭客對其賭博之情事坦承不諱，現場共查獲賭具象棋3組、賭資新台幣13320元，全案依賭博罪移送法辦。

這起誇張的河堤賭博案，原來是常有民眾檢舉，常見4人為1桌並以象棋自摸等方式賭輸贏，佔據公園休憩空間、隨地丟菸蒂，甚至隨地便溺搞得河堤臭不堪言，東濱派出所亦接獲多起110報案及鎮內民意代表陳情。

除此之外，警方還曾接到自稱家屬的民眾，指因為老公不回家吃飯，拜託警方到場「勸」老公回家，形同在家高唱「等嘸人」明顯是象棋桌上的「起手無『回』大丈夫」函意遭曲解，警員則透露，經過逮捕行動，相信未來晚飯會格外好吃。

所長郭瑾樺表示，公園是休憩場所，但該群賭客長期占據賭博，造成運動民眾及兒童、青少年等不敢靠近，因賭博需耐心蒐證，經喬裝蒐證才能將賭客逮捕歸案，還給東港民眾友善運動空間。

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