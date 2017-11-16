女版「萬磁王」 消磁竊走7千多元化妝品及內衣褲

台中一名34歲楊女，日前在大賣場持強力磁鐵消磁商品後再行竊。（圖擷取自《聯合新聞網》報導專頁）

2017-11-16 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名34歲楊女，日前在大賣場持強力磁鐵消磁商品後再行竊，因賣場早有警覺趕緊報案，警方在結帳櫃檯外攔下楊女，當場從她的包包找到價值新台幣7212元的贓物，中市警察局第四警分局依竊盜罪嫌移送法辦，員警笑稱簡直就是女版「萬磁王」。

綜合媒體報導，警方調閱監視器發現楊女利用小刀、小剪刀等工具，先割開商品的包裝，再把商品放入隨身包包，盒裝類商品，則先將商品取出後，包裝盒再放置回架上；如果是加裝防盜磁扣的商品，使用超強力的磁鐵將磁扣吸取下來，或者利用超強力磁鐵消磁商品，最後楊女再拿些許商品排隊結帳，降低商家的戒心，趁機將竊取的化妝品及內衣褲等數十樣生活用品一併帶出賣場。

綜合媒體報導，楊女表示自己3天前因竊盜被送往法院，這次又因竊盜被警察抓到，表示願意將竊取的商回全部買下，希望業者不要追究；因楊女觸犯竊盜罪移送地檢署。

警方在結帳櫃檯外攔下楊女，當場從她的包包找到價值新台幣7212元的贓物（圖擷取自《TVBS NEWS》Youtube頻道影片）

如果商品加裝防盜磁扣的商品，楊女使用超強力的磁鐵將磁扣吸取下來，或者利用超強力磁鐵消磁商品。（圖擷取自《TVBS NEWS》Youtube頻道影片）

楊女使用超強力的磁鐵偷竊。（圖擷取自《聯合新聞網》報導專頁）