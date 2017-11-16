警察版「一生監督你一人」！槍毒犯又持毒2度落網

南市一分局警方再查緝涉持有槍毒的童姓男子（右一）房內有少許安非他命毒品。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-16 16:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局上演警察版「一生監督你一人」！警方8月間查獲童姓嫌犯持有50餘公克安非他命、1把改造手槍，但嫌犯對槍毒來源避重就輕，引起檢警懷疑。15日，警方再掌握童嫌涉藏槍毒，獲檢察官支持2度查緝，又查到童嫌持有3小包安毒。查緝時童嫌一度躲進廁所、佯稱肚子痛；警方研判已把部分毒品沖進馬桶滅證。

南市警一分局偵查隊今年8月間破獲1件組織犯罪集團案，在汽車旅館內拘提集團成員童姓男子（40歲）到案，起獲50餘公克的二級毒品安非他命及改造手槍（缺滑套及槍管）。

警訊時，童嫌供稱這包安毒是「自己要吃的」，被辦案人員吐槽說「大包的吃比較久嗎」？不過，查獲的槍械短少零組件，童嫌辯稱，滑套與槍管在105年被高雄市刑大查扣。辦案人員緊追不捨，聯繫高雄市警方求證、發現當時僅查扣槍管1支。由於童嫌在今年有持槍押人的不法事證，證明他對槍、毒來源都未據實以告，企圖打烏賊戰。

指揮偵辦此案的台南地檢署檢察官洪欣昇支持警方「槍毒溯源」方向，鼓勵專案人員持續追蹤童嫌，也提供警方必要協助，大幅縮短調閱資料所需時間。

一分局警方多方追查鎖定童嫌藏匿處所，獲報童嫌仍持有槍械及毒品，辦案人員不敢大意，蒐證完備後向檢察官報告，15日，檢方再核發拘票及配合法院搜索票，到南市安平區某棟大廈內搜索，在破門進入屋內時，童嫌女友在門口極力阻擋，童嫌躲在廁所裝無辜、稱「肚子痛大號」。

警方在場搜索僅於房間角落查扣少量安非他命毒品3小包，研判贓證物已沖入馬桶滅證；在場的吳姓、辛姓友人也因持有毒品被警逮捕，全案依毒品等罪嫌將童男等人移送台南地檢署偵辦，檢察官對童嫌聲請羈押，同時全力追查這批槍毒來源。

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