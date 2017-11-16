頭城山區架網擄賽鴿 鴿主想贖回「肉票」先付15000元

2017-11-16 16:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東警分局今破獲擄鴿勒贖案，陳姓、牛姓嫌犯，看上秋冬為賽鴿旺季，在頭城山區架設鳥網捕賽鴿，因牛嫌怕事跡敗露被鴿主圍毆，還備有2把改造手槍自保，羅東警分局獲報後，埋伏半個月，昨收網逮人，因受害鴿主達49人，警方正進一步追查有無集團在幕後指導。

羅東警方今年10月中旬起，陸續接獲鴿主報案，指有歹徒趁他們在海上進行放飛訓練時，架設鳥網捕捉昂貴賽鴿，並向鴿主索取每隻1萬5千元贖金，因賽事將近，不少鴿主深怕「愛鴿」遭遇不測，影響賽事成績，只好忍痛付款。

警方獲報後，報請宜蘭地檢署指揮偵辦。警方調查，陳嫌、牛嫌兩人捕獲賽鴿後，會以賽鴿上腳環所留電話，通知被害鴿主付贖。

因2人怕被警方盯上，還要求鴿主付贖時，先至國道五號指定地點丟包，之後再派人取贖，確定贖金落袋後，再將擄來賽鴿帶至山區放飛，讓牠們自行認路回家，不法金額高達103萬元。

警方獲報後，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，並組成專案小組進行查緝，調閱鴿主付贖地點監視器畫面，鎖定曾有擄鴿前科的牛嫌及陳嫌兩人，經連日埋伏、監控，昨下午動員20餘名警力逮人，並在牛嫌住處查獲兩把改造手槍、子彈24發、捕鳥網等證物。

牛嫌供稱，手槍是怕擄鴿過程被鴿主盯上，才備來自保；警方訊問後，依違反「槍砲彈藥管制條例」及「恐嚇取財罪」，將兩人移送法辦，因牛嫌熟知賽鴿飛行路線，才提前於山區架網，警方正進一步調查背後集團。